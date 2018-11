Valga kirurgi hinges elab muusik

Valga haigla kirurg Feliks Rõivassepp tunnistab, et mure inimeste tervise pärast jälitab arsti pidevalt. Siiani on ta sellega aga toime tulnud ja kirurgiaosakonna juhtimise kõrvalt üles kasvatanud viis edukat last, kellest kaks on samuti valinud arstikutse. Ehk vähem tuntud on aga asjaolu, et enne skalpelli haaramist võlusid teda hoopis laulmine ja akordionimäng.