Kuldse Kartuli galal tuli kaks auhinda Valga Kurepesale

Uppin on töötanud asenduskodus 23 aastat. Praegu, töötades perevanemana, on ta emme seitsmele lapsele. «Tal on alati naeratus näol ning suheldes lastega on ta hästi rahulik. Tema õpetus noorematele kolleegidele on: sul ei tohi olla ühte oma lemmikut, sa pead suhtuma kõikidesse võrdselt ja ausalt. Hele Uppin suudab jääda ka kõige keerulisemas olukorras rahulikuks, kuid lapsed saavad juba tema näost aru, kui on mindud oma käitumisega üle piiri ning on aeg tagasi tõmmata,» on kirjutatud kolleegide iseloomustuses.

Uppin on hästi tagasihoidlik. Tema vastus kiitusele on alati: «Mis nüüd mina, lapsed olid tublid, me koos tegime.» Toetudes oma pikaaegsele praktikale, on ta nõuandja kolleegidele ning tema arvamusel on suur kaal. Laste seas on ta väga oodatud. Nende näod lähevad särama, kui kuulevad, et Hele tuleb tööle. Lapsed usaldavad teda, kuna teavad, et nende saladus on kindlalt hoitud ja temalt saab alati tuge ning lahenduse oma muredele. Küsides lastelt, miks peaks saama auhinna Hele, vastasid nad nagu ühest suust: «Ta on ju nii tore inimene!»