Milline on hea isa?

«See on küllaltki keeruline küsimus. Hea isa on see, kes tegeleb lastega ja on huvitatud nende tegemistest. Tunneb laste muredele kaasa ja igati pooldab nende ettevõtmisi, muidugi kui see pole päris jama ettevõtmine. Mul endal on kuus last, kõik on praegu juba täiskasvanud. Kõige noorem poeg on lõõtsakuningas. Teised on ka kõik järje peal ja hoiavad oma peret. Nii nagu minagi hoian. Abielu 43. aasta jookseb ühe naisega. Ma ei ole kunagi vägivaldne olnud ja lapsed on samasugused. Eks nad minu käest midagi õppisid.»