Tsirguliinas nähti šaakalit

Kohalik elanik Aivar Pajumäe rääkis, et šaakali leidis esmaspäeval tema naine. «Ta ütles, et hoovis on üks hirmus, kärnane ja värisev peletis, kes meenutab rebast.» Mees vaatas looma lähemalt ja sai enda sõnul kohe aru, et tegu on hoopis šaakaliga. «Tal olid pikad jalad ja saba polnud ka kohev,» kirjeldas mees ootamatut külalist. Väliste tunnuste järgi võis oletada, et õnnetu loom oli autolt löögi saanud ja seetõttu päris kehvas seisus.