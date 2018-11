Erihoolekande töötajaid ootab palgatõus

„Seda raha on teenuseosutajatel võimalik kasutada eelkõige palkade tõstmiseks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Teenuseid pakkuvad asutused on meie poole korduvalt pöördunud sooviga leida lahendus tegevusjuhendajate madalate töötasudega seotud probleemidele. Tõstame teenuste hindasid, et asutustel oleksid paremad võimalused hoida ja leida endale kvalifitseeritud töötajaid. Saime suvel riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel kindlustunde, et erihoolekandeteenuse baasrahastus järgnevatel aastatel kasvab. Juba sel aastal suunasime teenuste rahastamiseks täiendavalt 1,2 miljonit eurot.“