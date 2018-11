Põlvamaal valiti välja maakondliku laulu- ja tantsupeo lavastaja

Maakonna laulu- ja tantsupeol saab kuulda ja näha esitusi, mis on mõeldud kingitusena Põlvamaale ja tema inimestele. „Mul on heameel, et maakonna üks tähtsamaid kultuurisündmusi saab mitmes mõttes olema erilisem. Järgnev aasta on Eestis nimetatud „Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta 2019“ aastaks , mille eesmärk on läheneva juubelilaulu- ja tantsupeo valguses tuua esile laulu- ja tantsupeo teekond läbi Eesti aja- ja kultuuriloo. Sama kaaluga juubelipidu saab olema alles 50 aasta pärast,“ selgitas Riivo Jõgi.