Ta on uuel ametipostil veetnud mõne nädala ning väidab, et leidis Võrumaalt selle valguse, mida otsis. Veel mõni aeg tagasi arvas ta, et ei tule siia kanti enne pensioniiga. «Olen Vastseliinast palju läbi sõitnud ja siin poodi põiganud, aga rahvamajas olin enne kunstilise juhi kohale kandideerimist vaid korra käinud,» rääkis Kirsipuu. «Kui kuulsin, et see koht on vaba, jäi see mulle kuklasse,» sõnas ta. Kirsipuu käis veel mõne korra Tallinnas ja mõistis siis, et nüüd või mitte kunagi – ta peab Võrumaale tulema.