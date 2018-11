Kõige kallimat ja odavamat maja lahutab 1,5 miljonit

Hinnad kõiguvad vahemikus ühest eurost 1,5 miljoni euroni. Justkui vaid eurose hinnaga on saadaval näiteks maja Põlva või Räpina linnas. Tasub muidugi rõhutada, et 1 euro on ehitiste alghind, mis on viimasel ajal kinnisvaraportaalides küllaltki populaarseks saanud. Tegelikult on tegu ikkagi oksjoniga, kus ostjad üksteise hindu üle pakuvad. Seega jääb lõpphind küll vaevalt mõnest eurost madalamaks.