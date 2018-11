Põlva Serviti jäi kõva võitluse järel alla Minski SKA-le

A-tugevusgrupi liider on kuue punktiga neljast mängust ZTR, kes täna kaotas veidi üllatuslikult Klaipeda Dragunasele. Leedu meistril ja SKA-l on neli silma, Servitil kaks – kõik on pidanud kolm kohtumist. Tiitlikaitsja Riihimäe Cocksil on seni kirjas üks võit ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil neli kaotust.