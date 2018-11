Nõuni pood paneb uksed kinni

„Kaupluse sulgemine on iga kaupmehe jaoks kõigist halbadest valikutest viimane, kuid samas ei tohi me unustada ühistu teisi kauplusi, kuhu tuleb investeerida, et need jätkusuutlikult tegutseksid,“ ütles Ivask. Nii Annikoru, Nõuni kui ka Hellenurme kaupluse külastatavus on Ivaski sõnul viimaste aastatega vähenenud ning seda on võimendanud klientide ostuharjumuste muutumine.