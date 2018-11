Riigikontroll soovitab soodustingimustel vanaduspensioni kaotada

"Seni on valitsusel ja riigikogul tegemata mitmed otsused, mis aitaksid pensionisüsteemi jätkusuutlikkust täiendavalt parandada. Näiteks on tänini kaotamata soodustingimustel vanaduspension ja väljateenitud aastate pension," seisab riigikontrolli värskes aruandes riigi vara kasutamise kohta.

"Riigikontrolli hinnangul on valitsuse initsiatiiv tegeleda pensionisüsteemi jätkusuutlikkusega tervitatav, kuid lahendused peaksid olema eelkõige sisulised. Esimese sammuna oleks vajalik, et riigikogu võtaks vastu riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse parandamisega seotud otsused, sealhulgas kiidaks heaks automaatse kohandamismehhanismi kasutusele võtmise," seisab riigikontrolli aruandes.

Riigikontrolli aastaraporti andis riigikontrolör Janar Holm riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle esmaspäeval. Raport keskendub viiele valdkonnale, mis on Eesti arengu ja inimeste heaolu seisukohalt olulised, kuid mille puhul on lahendused probleemidele olnud kas osalised, näivad või on otsused üldse edasi lükatud.