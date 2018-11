Elatisvõlgniku pass võib ühtäkki kehtetuks muutuda

„Elatisvõlgnikke on Eestis 9000 ringis ja kahjuks ei ole olukord paranemas, vaid võlad hoopis kasvavad,“ nentis õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Karmimad meetmed elatisraha kättesaamiseks peaksid survestama eelkõige võlgnikke, kel raha olemas, aga puudub tahe seda oma lapsega jagada.“

Õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse sõnul on eelnõu eesmärk ergutada võlgnikke kohtutäituriga suhtlema ja selgitama, mis elatise tasumist takistab. „Kui inimene tõendab, et tema sissetulekud ei võimalda elatist ettenähtud summas maksta, siis kohus võtab seda ka arvesse.“

Elatisraha mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral saab kohus eelnõu järgi tunnistada kehtetuks võlgniku reisidokumendid, milleks on näiteks Eesti kodaniku pass, välismaalase pass, pagulase reisidokument, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat ja meresõidutunnistus.

Eelnõu kohaselt oleks edaspidi võimalik ka elatisvõlgniku sõiduki kohtutäiturile üleandmine politsei abil. Praegu on praktikas võlgnike sõiduki kättesaamine keeruline, kuna selle asukoht on teadmata. Seetõttu nähakse politseile ette kohustus kontrollida muude tööülesannete käigus, kas sõidukil on liiklusregistris kohtutäituri seatud käsutamise keelumärge. Sellise märke tuvastamisel oleks politseil õigus sõiduk omanikult ära võtta.