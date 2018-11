Ugandi kohvik tituleeriti parimaks

Silverspoon on Eesti gastronoomiakonkurss, mille eesmärk on väärtustada ja arendada toidukultuuri Eestis. Konkursil on hindajateks väga erinevate eluvaldkondade ja maitseeelistustega inimesed ehk läbilõige Eesti ühiskonnast. Nemad hindavad just seda, mis on tavatarbijale väljas söömisel oluline.