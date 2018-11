Eestlased toetavad piiranguteta alkoholipoliitikat

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing sõnas, et Eestis on alkohol kergesti kättesaadav. „Enam kui 90 protsendile elanikest asub lähim alkoholi ostukoht kuni 10-minutilise teekonna kaugusel,“ kommenteeris ta.

„Riik on tõstnud kiirest alkoholi jaehinda ja piiranud sellega alkoholi kättesaadavust, mis on kaasa aidanud piirikaubanduse hoogustumisele. On positiivne, et alates 2018. aastast hakkasid rakenduma ka muud alkoholipoliitika meetmed, nagu reklaami ja müügiedenduse piirangud,“ ütles Josing.