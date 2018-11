Üleeile teatas poepidaja Elva tarbijate ühistu avalikkusele, et sulgeb uuest aastast Otepää vallas Nõuni kaupluse. Toimetulekupiiril tegutsenud poe kahjum on viimase kahe aastaga mitmekordistunud.

«Muidugi on kurb seda kuulda. Nõuni inimesele on see suur mure,» ütles Lõhmus. «Kõik ei käi iga päev poes, kuid paljudele on see väga vajalik, eriti vanematele.»