Parimad rahvastepallurid selgusid uuel moel

Et spordielu elavdada, tegid korraldajad seekord nii mõndagi teisiti kui tavaliselt. Kõik teavad, et rahvastepallis lahkub pihtasaanud mängija väljakult ja nii jäävad lõpplahingut vormistama üldjuhul tublimad ehk kaptenid. Nüüd mängiti aga niimoodi, et pihtasaanud mängija jäi platsile, kuid visanud võistkond sai punkti. Geimi võitis tiim, kes nelja minuti jooksul saavutas rohkem punkte või kogus kõige kiiremini kümme punkti. Mängud peeti stiilis «parem kolmest» ning võitis võistkond, kes saavutas kaks geimivõitu. Seega tegutsesid platsil kõik kuus mängijat enamasti 4 + 4 minutit, kolmanda geimi puhul veel neli minutit. Niisiis ei tulnud mäng kellelegi kergelt ja liidrite kõrval pidid pingutama ka need, kes tavaliselt enamasti minuti-paari pärast välja oleks löödud. Tulemused olid üle aastate ühed tasavägisemad. Kolmandik 36 mängust lõppes tulemusega 2 : 1.