Maarja Punak: mida noor netis teeb?

Pildistamishuvi on viinud noored selleni, et neil on kaustad täis tuhandeid pilte endast ja teistest. Enamasti leidub nende seas ka fotosid, mida sõbrad hea meelega ära kustutaksid. Või pilte, mis on tehtud rumalusest, sest aeg-ajalt käib ikka mõnes koolis üle laine, kus poisid saadavad üksteisele pilte oma peenisest, joonlaud selle kõrval. Nutimaailmas oskuslikumad kasutavad lausa mõõteäppe. Neiud aga, kes on oma kehaga rahul (ja see on muidu väga hea), saadavad endast nappides riietes pilte silmarõõmudele. Selliste fotode puhul siiski aeg-ajalt keegi rikub omavahelisi kokkuleppeid ja jagab neid edasi ning tekkinud olukorraga toimetulemine võib olla üsna keeruline ülesanne.

Ka siin on ennetamine lapsevanema suunata. Kui ta ostab lapsele nutitelefoni, peab sellega kaasas käima ka õpetus, millest tasub üldse pilte teha ja mida on mõistlik teistele edasi jagada. Hea on näiteks soovitada noorel panna iganädalane piir telefonis olevate piltide arvule, et ta tõepoolest jätaks sinna vaid need, mis päriselt meeldivad ja mis telefoni võõrastesse kätesse sattumise korral ei tekitaks lisamuret.

Neid teemasid, mida välja tuua ja millest lapsevanem võiks kodus rääkida, on palju. Teinekord tasub emal-isal võtta aega ning vaadata koos lapsega filme või seriaale, mida just tema on välja valinud. Ka nende põhjal võib tekkida paljusid jututeemasid. Olgu selleks näiteks seriaal pealkirjaga «13 põhjust».