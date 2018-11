KIRI: Eesti Post peab ka lõunaeestlasi kohtlema teistega võrdselt

Kui aga firma tahab Lõuna-Eestis levitada kojukande kaudu tutvustavaid materjale või reklaame, on ta ebavõrdses konkurentsis.Näiteks aadressita reklaami postitamine maksab Omnival Võrus või Valgas üle nelja korra rohkem kui Tartus. Täiesti meelevaldsena tundub Võrust ja Valgast kolm korda soodsam infolehe kojukanne näiteks Elvas, Viljandis või Kiviõlis. Lõuna-Eestis on erand Põlva, mis samas tsoonis Elva ja Viljandiga.

Kõiki postiteenuseid võiksid osutada erakapitalil ettevõtted. Oluline on aga võrdne kohtlemine. Rõhutatakse e-riigi võimalusi, kuid kui kliendile on saabunud standardpakk ja saatja pole kättetoimetamist määranud, tuleb saadetis postkontorisse.

Saadetakse teatis, millises postkontoris ja kaua pakki hoitakse. Seal on kirjas seegi, et kui postkontor asub kaugemal kui viis kilomeetrit, saab paki tasuta koju tellida. Lootuses, et klient ikkagi ise pakile järele tuleb, viiakse aga kviitungeid jätkuvalt postkasti. Nii kulub paki kättesaamisele päevi. Ideaalis on just riigi teenuseid vaja olukordades, kus eraettevõtlusega keeruline tagada võrdset kohtlemist.