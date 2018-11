Vanemaealised on tööturul aktiivsed

Töötuse määr oli 2018. aasta III kvartalis 5,2 protsenti, tööhõive määr 68,2 protsenti ja tööjõus osalemise määr 72 protsenti. Töötus püsis madal ja on sarnane majandusbuumi aastatele.

Tööturu näitajad eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes oluliselt ei muutunud. Siiski on märkimisväärne, et jätkuvalt kasvab vanemaealiste ehk 50–74-aastaste aktiivsus tööturul. Vanemaealiste tööhõive määr kasvas III kvartalis 59,1 protsendini, mis on selle sajandi kõrgeim. Vanemaealiste tööjõus osalemise määr oli 61,3 protsenti ja töötuse määr 3,6 protsenti. Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga suurenes 50–74-aastaste hõivatute arv 4500 võrra ja töötute arv vähenes 3000 võrra.