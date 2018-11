Pataljoni laiendusplaan toodi volikogu lauale

Kaitseväelinnaku külje all asuvad Taara uuselamurajooni elanikud on laiendusplaanile vastu – sõjaväetehnikat, müra ja heitgaase oma kodu lähedale ei soovita. Võru linnavolikogu plaanib otsuse teha detsembrikuisel istungil.

Laual on olnud mitu lahendust, millises suunas ja kui suurel määral võiks kaitseväelinnaku ala laieneda. Samuti on arutluse all olnud, kuidas kompenseerida lähedalasuvatele elanikele nende elukoha väärtuse kahanemisega kaasnevad kahjud. Paarisaja elanikuga Taara linnaosa on Võru linna ainus uus elamurajoon.