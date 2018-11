Inglid vallutavad kultuuritempli

«Eelkõige on laat mõeldud selleks, et inimesed saaksid jõuluajaks lähedastele kingitusi. Heal juhul saab endale osta siit emotsiooni – see ongi Inglilaada eripära,» rääkis peakorraldaja, Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht.

Ta selgitas, et kauplejatega suheldakse otse ja seega on müügikoha saamine omamoodi auasi. «Vaatame, et poleks kattuvaid kaubagruppe ja selle järgi kutsume osalema. Näiteks on üks singi-, üks juustu-, üks leiva- ja üks köögiviljamüüja.»

Seejuures on ka neid, kes kohal olnud esimesest korrast saadik ja tulevad ka tänavu. Aga rohkesti on ka päris uusi tulijaid. Kauplejaid on nii Eestist kui ka piiri tagant.

Tulemas on umbes poolsada müüjat, mida on natuke rohkem kui mullu. «Ei taha väga suureks seda asja ajada – tahame, et õhkkond oleks intiimsem. Ja ega meie maja väga palju rohkem mahuta ka. Niigi jätkub kauplejaid esimesel korrusel pea igale poole,» rääkis korraldaja. «Kalamüüja on aga maja ees.»

Teisel korrusel on avatud kodukohvik Magusale Hambale. Samuti saab keha kinnitada kohvikus Carl. Tegutseb ka lastele mõeldud väikeste haldjate töötuba.

Juhi sõnul on Inglilaat äratanud tähelepanu kaugemalgi. Nii on tema teada kohale saabumas kolm bussitäit laadalisi Soomest.