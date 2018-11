Halloo, kunstnik kuuleb!

Juba väikese poisina kunstnikuks tituleeritud ja kirjanikuks saada tahtnud Räpina kuulsus Aapo Ilves (48) tunnistab, et elus on olnud hetki, mil ta on endalt küsinud: «Ega ma nüüd äkki andetu ole?» «Aga see tunne möödub,» lisab ta muheledes.