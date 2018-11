Hälli aitavad kiigutada Naised Köögis

Enne Esimest maailmasõda sünnitati tavaliselt saunas, hiljem eluruumides. Veel eelmise sajandi algul peeti sünnitajat roojaseks, kellel ei sobigi toas olla. Seoses teadmiste kasvu ja elatustaseme tõusuga tekkisid uued harjumused. Muuseumi juhiabi-varahoidja Marju Rebane tõi näite 1967. aasta ajakirjast Nõukogude Naine. «On vajalik, et lapse ootel iga perekond muretseks endale kaks valget või valgepõhjalist hõredakirjalist puuvillasest riidest kitlit. Kittel riputatakse lapse voodi lähedale. Ükskõik, kes läheb imiku juurde, peab enne pesema käed ja siis oma rõivaste peale tõmbama eralduskitli.»

Sünnitusabiga vähenes emade ja laste suremus. Samas oli varem meditsiinis sedagi, mida me ei pea enam loomulikuks. Näiteks propageeriti kunsttoitu või eraldati laps emast, et naine saaks puhata. Võrreldes nõukogude ajaga on populaarsem sünnitamine kodus. Kas ka saunasünnitus tuleb tagasi moodi, näitab aeg.