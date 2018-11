Valga põhikooli ujula laieneb veekeskuseks

Põhikooli praegune ujula jääks kasutusse sporditegemise eesmärgil. Valga valla arhitekti Jiri Tintera sõnul on olemasoleva ujula pindala 800 ruutmeetrit, uue osa pindalaks on planeeritud 500–600 ruutmeetrit. Et mitte häirida põhikooli igapäevast tööd on ujulakompleksi sissepääs kavandatud uude hooneossa.