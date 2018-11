Valgamaal alustati ligi 100 vähekindlustatud lapse jõuluunistuste täitmist

Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Eesti võrgustiku juht Kärt Mere peab oluliseks, et kõigil lastel, ükskõik, mis oludes nad ka ei kasvaks, jaguks eneseusku. “Unistuste täitmine on just see, mis annab tiivakesed, mis viivad elus edasi. Seetõttu ongi kaasinimestest hoolivad heategevuslikud projektid tänuväärt, sest annavad meie kõige nõrgematele eluks tähtsa tõuke,” rääkis Mere.

Inglipuu kampaania patroon Gerli Padari sõnul on Inglipuu kampaanias kaasa löömine väga lihtne. “Igalt Inglipuu sedelilt leiab ühe lapse personaalse unistuse. Sellel on kirjas lapse nimi, vanus ja unistus, nii et igaühel on võimalus valida täitmiseks just see kingisoov, mis kõige enam südame põksuma paneb,” rääkis Padar. Tema aitab aitab vähekindlustatud laste soovide täitmisele kaasa koos perega.