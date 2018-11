«Eelkõige on laat mõeldud selleks, et inimesed saaksid jõuluajaks lähedastele kingitusi. Heal juhul saab endale osta siit emotsiooni – see ongi Inglilaada eripära,» rääkis peakorraldaja, Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht.

Kohal on umbes poolsada müüjat, mida on natuke rohkem kui mullu. Kauplejaid on nii Eestist kui ka piiri tagant. «Ei taha väga suureks seda asja ajada – tahame, et õhkkond oleks intiimsem. Ja ega meie maja väga palju rohkem mahuta ka. Niigi jätkub kauplejaid esimesel korrusel pea igale poole,» rääkis korraldaja. «Kalamüüja on aga maja ees.»