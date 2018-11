Maalid kooli koridoris osutusid tuntud kunstnike töödeks

2016. aastal Lüllemäe koolis tööd alustanud direktor Jana Tiits rääkis, et maalid jäid kohe silma, ennekõike nende halva seisukorra tõttu. Mitmete põlvede tormakas noorus oli seinu kaunistanud Lõuna-Eesti maastikele oma jäljed jätnud. “Lõuendites olid augud ja värv koorus, leidus ka veekahjustusi ja käepäraste vahenditega tehtud parandusi,” selgitas Tiits, kelle arvates polnud kunsti sellisel kujul eksponeerida õige.

Maalide taastamisega tegelev restauraator Viljar Vissel hindas kahjustused suureks. "Mõlema maali puhul on selge, et maalingu pind on lõuendist väga lahti. Kadude hulk on samuti päris ulatuslik. Kõik need “hädad” on aga kõrvaldatavad," sõnas ta.

Koolimaja remondi ajaks 2017. aasta suvel said maalid seinalt maha võetud. Endisel kujul neid peale remonti üles panna enam ei sobinud. Kuigi korraks mõeldi ka maalide muuseumile kinkimise peale, võttis direktor 2017. aasta sügisel maalide restaureerimiseks hinnapakkumise.

Taastamistööde maksumuseks hinnati veidi üle kolme tuhande euro. Väärtuslike teoste korrastamise rahastamiseks esitas koolijuht taotluse Kultuurkapitalile, kust sai aga eitava vastuse. Järgmisena pöördus Tiits murega kooli hoolekogu poole, et kuulda lapsevanemate ideid, kuidas maalid korda teha. „Seepeale pöördus hoolekogu liige Vilju Arna taotlusega vallavalitsuse poole ja vald oligi nõus reservfondist koolile vajaliku raha eraldama,” rõõmustas Tiits.

Kevadel viidi maalid Tallinnasse SA Eesti Vabaõhumuusemi konserveerimis- ja digiteerimiskeskusesse Kanut, kus nende taastamistöödega loodetakse uueks aastaks lõpule jõuda. Seejärel võetakse maalid kooli varana arvele ja eksponeeritakse neile väärilistel ning turvalistel asukohtadel. Maalide juurde paigaldatakse ka infotahvlid nende ajaloo, autorite ja sisu kohta.

Restauraatori hinnangul on mõlemad Lüllemäe koolist avastatud maalid väärtuslikud: „Artur Lokki kunsti leidub oksjonitel harva ja seetõttu on koolis olev suuremõõtmeline maal väga hinnaline, isegi kuni 4-5 tuhat eurot. Ekspressiivse käekirja tõttu on raske arvata, millist järve ta parajasti maalinud on.”