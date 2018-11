«Kui rääkida hirmudest, siis täna siin panen käe südamele ja ütlen, et te hirmu tundma ei pea. Küsimus on selles, kui avatud üksteisega oleme. Mida avatumad ja ausamad me üksteisega oleme, seda paremini me hakkama saame. Ei ole Tartu Ülikooli kliinikumi huvi see, et midagi ilmtingimata sulgeda. Huvi on see, et parim võimalik tervishoiuteenus oleks selle piirkonna elanikele hästi kättesaadav. Võib-olla isegi ka Põhja-Läti elanikele,» lausus Eelmäe.