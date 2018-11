Täna hommikul jätkusid laiamahulised otsingud, kus osales kokku 37 inimest. „Meil on kaardi peal sektorid ära jagatud. Osad on oma sektorid juba ära otsinud ja neile anname uued piirkonnad,” sõnas Paap. Kuna ilm on udune, siis droone kasutada ei saa. „Eile oli sellesuhtes hea ilm, et saime drooniga ka otsida,” tõdes ta.