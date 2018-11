Mängu läbiviija Koit Nook selgitas, et tegemist on üle-Eestilise omavalitsustevahelise mälumänguga Eesti Maakilb, mis toimub juba kahekümnendat korda. „Ürituse eesmärgiks on vaba aja huvitavam sisustamine ja omavaheline mõõduvõtt, kus laiemal huviliste ringil on võimalus oma teadmisi ja loogilist mõtlemist võrrelda nii naabrite kui kaugemalt pärit kilvahuvilistega,“ selgitas Nook. Sarja lõppedes selguvad hobi-tasemel harrastajatele mõeldud rahvaliiga ja meistritele suunatud superliiga edukamad