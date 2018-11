Tiitliga pärjatud kitsekasvataja võlgneb tänu grilljuustule

Hiljuti pärjati aasta põllumehe konkursil tiitliga «Rahvapõllumees 2018» Rasina küla kitsekasvataja ning grilljuustude valmistaja Anne Grünberg. Üvasi talu pererahva Anne ja Lenno Grünbergi eestvõttel peetakse talus 200 anglo- nubiani tõugu kitse, kellest lüpsikarjas on 115. Tähelepanuväärne on, et kitsed on lontis kõrvadega ning talledel on kõrvad pikemad kui nina. Loomi on nii laigulisi kui täpilisi.