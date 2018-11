Valgast pärit suurmehe elulugu sai kaante vahele

Teos kannab pealkirja «Elu kui paljutõotav algus», sest kui võrrelda maailma suurkujudega, on Peeter Lilje 43 eluaastat dirigentide mõistes vaid sissejuhatus. Ometi jõudis Lilje selle ajaga mainekatele kontserdilavadele karmi poliitilise kontrolli ja raudse eesriide ajastul.

Tegemist on raamatuga, mille ilmumist on oodatud 25 aastat. Just nii palju aega möödus 28. oktoobril dirigendi surmast.