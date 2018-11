Õie Sarv: kui elujõuline on seto leelo?

Lisaks tegutseb Põlvas leelokoor Madara, kelle liikmed rääkisid oma lugusid, kuidas nad on jõudnud esivanemate laulu juurde – neist peaaegu kõigil on üks vanematest Setomaal sündinud.

Kuulus Värska leelokoor Leiko on oma tegevuse lõpetanud, oma 51 tegevusaasta jooksul käisid nad palju ka välismaal: Pariisist kuni Ameerikani. Praegu on Värskas kaks leelokoori: Kuldatsäuk ja Verska Naase’.

Tallinnas on mitu leelokoori, aga alguse on sellele traditsioonile pannud Petserimaal sündinud Veera Virgo. Rahvamuusikaansambli Leegajus juht Igor Tõnurist oli nõus võtma ansamblisse ka seto naised. Esimene esinemine oli aastal 1973. Aastal 1976 leelokoor iseseisvus, nende juhiks sai Vaike Sarv ning nimeks Sõsarõ. Tänaseks on sealt välja kasvanud Siidisõsarõ, Õiõ Seto’, Sorrõseto’ ja Hõpõhõim.

Tartus oli aastatel 1988–2004 leelokoor Leelonaase’, mille eestvedaja ja sõnoline oli Aleksandra Siruli. Praegu käivad Tartu naised laulmas Nõos Maria Noormetsa juures ja neid kutsutakse ansamblinimega Ilolang. Lisaks tegeleb Noormets Põltsamaa naiste ansambliga Kullakõsõ.

Esimene leelokonverentsi päev, kui kohaletulnud leelokoorid said tutvustada oma tekkelugu ja tegevust läbi aastate, äratas ellu nii möödunu ilu kui ka setode laulukultuuri saatuse valu. Oma lugu rääkides, pilte näidates ja lauldes said kõik veenduda, et olude ja saatuse kiuste on laul setodele nõnda oluline osa olemusest, et on leidnud mooduseid, kuidas taas tärgata ka uutes oludes. Ühine laulmine, tants ja pillimuusika saatsid konverentsi esimese päeva meeldivalt õhtusse.

Teisel päeval käis ühine arutamine ja ettepanekute tegemine, kuidas luua olukord, kus need, kes oskavad, räägiksid ka igapäevaelus rohkem seto keeles. Mõeldi, kuidas tekitada ka noortes soovi seda keelt õppida.

Võib öelda, et seto keel ning laulutraditsioon on tähtsad paljudele leelokoori liikmetele. Seda näitab kas või fakt, et Obinitsa oli kokku tulnud üle 80 inimese. Õnneks võisime taas tõdeda, et esivanemate kultuur on meile armas ja oluline, mis aitab elada ja mõista maailma keerukust.

Oleme seisus, kus nii seto keelele kui laulukultuurile tuleb läheneda teadlikult, et olnut hoida võimalikult autentsena ning samas ka nüüdisajaga kooskõlas. See on keeruline, aga mitte võimatu. Just teadlik õpetamine eri metoodikatega on oluline, et kultuuri eripäras säiliks ja saaks edasi kanduda. Eri vanuses lapsi on vaja kaasa haarata suurte inimeste tegemistesse ja leeloparkidesse – kartmata, et lapsed segavad või viivad taset alla. Laps omandab loomulikul teel kõike end ümbritsevast, me ei tea kunagi, kellele mida on vaja ja mis on oluline.