Pirukale, pirukale!

Kõrvalt vaadates on see halenaljakas. Inimene on ühes erakonnas, ajab selle erakonna asja ning debattides ja muudes ülesastumistes teeb teist erakonda maha. Ikka nii, et kõik on vale, mida too teine partei teeb. Teinekord jahvatab nii, et maa on must ja kõik väljendid eetrikõlbulikud ei olegi. Siis aga nagu muuseas käib korraga klõps: inimene on selles samas erakonnas, keda varem oli porimülkasse tampinud, tümitanud. Ning oma eelmist erakonda just üleliia soojade sõnadega ei meenuta, pigem nahutab nii kuis jaksab.