Tõrva raadio kümnes hooaeg toob rekordarv saateid

Tõrva Raadio peatoimetaja Rannar Park rääkis, et raadio kümnes hooaeg väärib erilist tähelepanu. „On tore, et noorte omaalgatuslik ettevõtmine on nii pikalt kestnud. Uue programmiga püüame raadiot veelgi professionaalsemaks muuta ning teisalt pakkuda meie kuulajatele mitmekesisemat teemadekäsitlust,“ lausus ta.

Tõrva Raadio päevavööndi toimetaja Sandra Saar ütles, et peamine uuendus raadio programmis seisneb selles, et kui varem oli esmaspäevast pühapäevani sarnase ülesehitusega saatekava, siis nüüd on argipäevadel ühtemoodi kava ning nädalavahetustel teistmoodi. Nädalavahetused on nüüd kergemate ja meelelahutuslikemate teemade päralt. Kui suvel oli päevases vööndis kokku 19 erinevat saadet, siis talvehooajal 24.