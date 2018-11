Pokumaa läheb tuurile

Pokumaa kogupereetendust "Päikese kodu" näeb detsembris nii Tallinnas kui Tartus. Tallinnas on oma ruume lubanud lahkelt kasutada Kammerteater ning Tartus võtab trupi vastu Saksa kultuuri instituut.

Aidi Valliku näidend on kirjutatud just Pokumaale, silmas pidades pokukalendrit, mille järgi 24. detsember on soojade soovide päev. Sellest tulenevalt kutsub pokupere detsembrit soojade soovide ajaks ning toomapäeva paiku on looduse ringkäiku arvestades igati paslik küsida, kuhu see päike ikkagi aasta lõpul kaob.

Lavastaja Jaan Willem Sibul tõdes, et etendus on huvitav töö mitmes mõttes. "Eesti rahvapärimustest teatakse legendi kadunud päikesest üpris vähe ja seetõttu oli tore, et kirjanik Aidi Vallik võttis kätte ja kirjutas selle põhjal lastenäidendi. Tänu etendusele, kus kasutame Edgar Valteri tegelaskujusid, sain ka ise tuttavamaks tema loodud pokude maailmaga."

Pokumaa perenaine Nele Hendrikson peab oluliseks, et lastele mõeldud etendustest saaksid oma elamuse kätte ka suured.

Päevastele etendustele broneerivad kohti juba nii ettevõtted kui lasteaia- ja kooligrupid. "Saime mängugraafiku sättida nõnda, et saame mõlemas linnas anda ka üks-kaks õhtust etendust, nii et pered saaksid koos tulla. Loodan, et see on hea pakkumine – ehk isegi kingiidee – kõigile neile, kel kommertsjõuludest villand, kuid kellele Pokumaale sõit oleks liiga suur ettevõtmine," reetis Hendrikson oma salaplaani.

Etenduse kestus on umbes 40 minutit. Piletid on eelmüügis.

Teisipäeval, 18. detsembril kell 10.00, 11.30 ja 13.00

Näitlejatena teevad kaasa Karl Edgar Tammi, Merle Jalakas ja Peeter Volkonski. Lavastaja on Jaan Willem Sibul Vanemuise teatrist, teksti autor laste- ja noorsookirjanikuna tuntud Aidi Vallik, originaalmuusika on etendusele kirjutanud Toomas Lunge ja kunstnikutöö teeb ära Ele Krusell.