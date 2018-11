Terviseamet hoiatab libatoodete ja valeväiteid sisaldavate reklaamide eest

Tagne Ratassepa sõnul on ettevõte valesti kasutanud keemiaalaseid mõisteid, sest sellist nähtust nagu orgaaniline plaatina ei eksisteeri. Plaatina võib esineda küll orgaanilistes kompleksühendites, kuid sellest hoolimata on plaatina puhul tegemist väärismetalliga, mitte süsinikuahelaid sisaldava keemilise ühendiga. „Samuti on väär väita, et madala molekulmassiga plaatina neutraliseerib vabade radikaalide hävitavat toimet.“