Valga parki ootavad suured muudatused

Valga vald asub uuendama Säde parki. Tööd on jaotatud kolme etappi.

Esimesena võetakse ette pargipuude lõikus, millega plaanitakse algust teha juba detsembris, kui maa on külmunud. Teise etapina on 2019. aasta kevadel kavas korrastada pargis olev veesilm. «Tiiki paigaldatakse vana amortiseerunud purskkaevu asemele uus. Kui kõik läheb plaanipäraselt, rõõmustab järgmisel suvel linlasi ja linna külalisi Säde pargi tiigis uus uhke purskkaev,» selgitas arengu- ja planeerimisvaldkonna asevallavanem Viktor Mägi.

Kolmanda etapiga alustatakse 2019. aasta kevadel. Plaanis on rajada parki uued teed ja tiigi põhjapoolsele kaldale terrassiala, kus linlased saavad aega veeta. Parki on kavandatud ka välimale mängimise paik, mis asub põhiteede võrgustikust pisut eemal.

Ajalooliselt korrapärase ja vabakujundusliku pargi osa jagab tulevikus kaheks mänguväljak, kuhu on kavandatud vormilt õhulised ja tagasihoidlikes pastelsetes toonides atraktsioonid. Väljaku turvaaluskattena on projekteeritud matid.

Istepinkide ja muude istumiskohtade kavandamisel on eesmärk tagada neil puhkajatele ilusad pargivaated. Uuendatakse ka pargi haljastust, muutes selle mitmekesisemaks ning tekitades läbi pargi konkreetsemaid vaatesihte.

«Pargiosa keskmesse, teede ristumiskohta on kavandatud paviljon ehk pergola. Paviljonis saab läbi viia üritusi, mille pealtvaatajatel on võimalik istuda ümbritsevale murule või pinkidele,» rääkis Mägi.

Kavas on muuta ka küüditatute mälestusmärgi asukohta, et teha see nähtavamaks ja avatumaks. «Nipernaadi skulptuur jääb küll samasse kohta, kuid avardatakse vaadet. Parki paigaldatakse ka Valgas sündinud, kasvanud ja koolis käinud Eesti tuntud näitleja Liina Reimani skulptuur,» täpsustas Mägi.