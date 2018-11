Valga põhikooli õpilase töö märgiti ära digikunsti konkursil

„Kui sellest õppeaastast koolidesse jõudnud tasuta digiõpikud aitavad erinevaid õppeaineid paremini ja põnevamini õppida, siis soovime ju ka, et meie lastest saaksid mitte ainult tarbijad vaid ka loojad. Mul on hea meel, et koolid on haaranud kinni nendest võimalustest, et õpetada süvendatult ja põnevamalt keerukamaid oskuseid, eriti loovamaid oskuseid nagu graafika ja disain,“ lisas minister.

1.-6. klasside arvestuses võitis Kris Linder Kohtla-Järve Järve gümnaasiumist, 7.-9. klasside arvestuses võitis Oliver Juss Mäepealse erakoolist ning 10.-12. klasside arvestuses võitis Nele Must Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist. Vanuseklasside võitjatele on välja pandud auhinnaks nutipliiatsiga varustatud tahvelarvuti arendamaks oma oskusi veelgi edasi.

Ühe võidutöö autori Kris Linderi sõnul on talv tema lemmik aastaaeg. „Mulle meeldib esitada lumelosse ja –memmesid ning mängida lumesõda. Õige talv on just selline, kui on palju lund. Lumel on üsna eriline roll minu elus – ma elan Lume talus ning mu väikese õe nimi on Lumi. Seetõttu olin kohe õhinal valmis konkursist osavõtma,“ sõnas Linder.