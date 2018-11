Enne ja pärast: vaata, kuidas pea täielikult tuleroaks läinud Setomaa maja taastati

If Kindlustuse varakahjude grupijuht Lauri Nõu sõnul oli maja kindlustatud Ifis. „Tulekahju sai alguse elektrisüsteemist, suure tõenäosusega põhjustas õnnetuse elektrijuhtmete liigpinge. Õnnetuse päeval oli seoses liinitöödega kogu külas elekter ära. Kui peale lõunat elekter tagasi tuli, oli toa seinal pistikupesas kuulda kärgatust ja sein süttis. Elanikud haarasid esimesed ettejuhtunud riided selga ja jooksid majast välja. Tuli levis kiiresti: selleks ajaks, kui päästjad kohale jõudsid, oli maja juba leekides ja midagi enam päästa kahjuks ei olnud,“ rääkis Nõu.

Tuleroaks jäänud majast oli taaskasutatav vaid vundament. Kindlustus tegi maja taastamiseks väljamakseid ligi 79 000 euro ulatuses. Hoone ülesse ehitamine kestis ligi pool aastat ja tänaseks on elanikud majja taas sisse kolinud.

If Kindlustuse kaheksa soovitust, kuidas ennetada elektriõnnetust:

Koduelektroonika (eriti televiisorid, raadiod, arvutid jms) on tundlik liigpingete, sh eelkõige äikese suhtes. Liigpinge korral tekib lühiseoht, millest võib puhkeda tulekahju või kallis seade hävineda. Seetõttu tuleks elektrisisend varustada liigpingepiirikutega ja ühendada seadmed äikese ajaks vooluvõrgust lahti.

Seda, kas paigaldatud elektrijuhtmestik on sobiv, on tihti võimalik näha valgustite pealt. Kui valgus väreleb või vilgub, võib olla viga elektriühendustes. Eriti ohtlikud on vanad alumiiniumsoonega juhtmed, mis oleks soovitatav vahetada vaskjuhtmete vastu.