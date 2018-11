Kaido Tamberg: Otepää roll peab Lõuna-Eestis kasvama

Otepää uue valla plussid on territooriumi ja haldusvõimekuse kasv, kogukondade lõimumisprotsessi algus ning võimalus anda piirkonnale uut särtsu juurde. See kant peab tagasi saama praegusest oluliselt suurema rolli omariikluse arendamisel ja eestluse edendamisel.

Mida on uus võim selle aastaga teinud? Vähe on lilli, millel ilmub mullast esmalt õis ja seejärel kasvab järele ülejäänud taim. Ikka tuleb taimel lasta idust võrsuda, et õit näha. Nii on iga uue asjaga: tuleb anda aega adraseadmiseks. Atra on meil hoitud juba üksjagu siingi. Aasta jooksul oleme eesmärgiks seadnud korrastada valla asutuste struktuure ning tasakaalustanud ühinemisjärgset eelarvet.

Uue hingamise on saanud kultuurielu ja selle korraldus, uued lahendused on kohe tulemas raamatukogunduses, noorsootöös ja sotsiaalvaldkonnas. Muudatused on vajalikud juba ainuüksi teistmoodi olukorra tõttu uues vallas ja need peavad vastama ka elu üldistele arengutele.

Raamatukogud ühendatakse elanike parema ja mitmekülgsema teenindamise nimel. Ükski olemasolev raamatukogu ära ei kao, aga neist saavad muidki teenuseid pakkuvad külakeskused. Lisaks lugemispaigale ka kohvikud, teenusepunktid, päevakeskused, interneti- ja postipunktid vastavalt vajadustele.

Vald on saanud raha ka Otepääle erihoolekandeteenuste 17-kohalise maja ehitamiseks, et täita riigi tellimusi. Sotsiaalmaja hinnasilt on umbes 500 000 eurot. Pikalt veninud Puka uue koolihoone ehitamises oleme saavutanud lõpuks läbimurde, sellega toome umbes 2 miljonit eurot Puka kogukonda.

Aasta jooksul oleme suutnud korrastada pool seni halvemas seisus olnud lasteaedadest (Otepää ja Keeni) ajakohasteks ja hubasteks, tõstetud ja ühtlustatud lasteaednike palka ja lasteaedade varustatust. Saavutatud on ka lasteaiakohtade olemasolu oma elanike tarbeks. Juba praegu on vald lasteaedade heaoluks investeerinud üle 1,4 miljoni euro.

Oluline on taastada ka poliitilise ebastabiilsuse tõttu lõhutud usaldusliin ning kontakt elanike ja vallavõimu vahel.

Oleme toetanud jõuliselt kohalikku algatust Pukas, Otepääl ja Sangastes ning aidatud kogukondade oma-algatusi ellu viia.

Raha on hangitud ka uue linnasüdame kujundamiseks talvepealinna ja sinna panustab vald ja Euroopa Liit kokku üle 1,6 miljoni euro. Peaaegu täielikult oleme saanud välja ehitatud linna keskkütte, kaasates KIKi raha.

Järgnevate aastate jooksul ehitatakse vallas tormiliselt. Valmivad talvepealinna keskväljak ja lipuväljak, Puka kool ja puhasti. Valmiva teedehoiu kava järgi hakatakse korrastama valla teid. Nõuni asula saab kõnnitee ja valgustuse ning mänguväljakud ning koos arendajatega ehitatakse välja Nõuni järve rand.

Sisse on antud toetusetaotlus valla asulate tänavavalgustuse moderniseerimiseks. Koostöös erasektori ja riigiga otsime lahendust Otepääle 30 korteriga uue rendimaja ehitamiseks. Valmimas on uus tervisekeskus, mille ümber on kavas luua toetav satelliitterviseteenuste süsteem ja päevakeskused nii erivajadustega inimestele kui ka eakatele.