Minnes projektiga linnavalitsusse ja nõudes, et linn nii-öelda enda majaosa lammutaks või kinni maksaks, kohtas korteriühistu aga linna vastuseisu. Vastati, et ühistu puhul on maja osad nagu välisseinad, torustik ja vundament siiski kõigi ühisomand. Linn pakkus esmalt, et ostab korterid ära ja saaks sinna munitsipaalruumid teha, aga sellega polnud elanikud nõus. Seejärel pakkus vald võimalust korterid elanikele võõrandada, et ühistu saaks renoveerimisega toetuste abil edasi minna, aga see esimehele ei meeldinud. Tundus, et linn justkui pühiks oma käed puhtaks. Kõvask pöördus murega toonase Valgamaalase poole.