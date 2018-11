Vallavolinik kahtlustab firmajuhti ettevõtte raha ärakasutamises

Süüdistused seonduvad endise Karula valla vee-ettevõttega Savelen OÜ. Selle aastani korraldas osaühing endises Karula vallas ühisveevärgimajandust. Ka tegeles see vallale kuuluvate objektide ja kinnisvara hooldusega. Varem Karula valla omandis olnud firma läks üle Valga vallale, kes asus seda likvideerima. Ettevõtet juhib siiani keskerakondlane Vilju Arna, kes lisaks tööle ASis Valga Vesi kuulub ka Valga volikogusse.

Vallavolikogus opositsioonis oleva erakonna Isamaa liikme Monika Rogenbaumi hinnangul pole asjad Savelenis sugugi korras. Kui eelmise aasta lõpu seisuga oli firmal käibevara 12 693 euro väärtuses, siis septembri lõpuks oli kahel kontol kokku veidi üle 12 euro. Rogenbaum tõi välja, et Arnale on 2018. aastal makstud netotasu 3926 eurot. Samuti sai ta 400 eurot isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist, kuigi tema kasutuses on ASi Valga Vesi ametiauto.