Rõuge kool tegi algust Võrumaa maherevolutsiooniga

«Proovime kuni tuleva aasta detsembrini osta koolikööki mahekartuleid, -mune, -makarone ja -kaerahelbeid. Seda on küll ainult neli tootegruppi, aga maht, mis me arvestasime, on üle poole tonni,» rääkis MTÜ Rõuge Kool juhatuse liige Britt Vahter. «Kogu koolitoidust moodustab see üle 20 protsendi. Selle pealt on hea alustada.»