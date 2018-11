Politsei kutsub lõunaeestlasi rehve ja spidomeetrit kontrollima

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Kaimar Karm tõdes, et õigepea peavad kõikidel masinatel all olema talverehvid või nõuetele vastavad lamellrehvid ja pühapäevane kontrollaktsioon on ideaalne võimalus hooaja eel lasta politseinikel oma sõiduvahendi rehve hinnata ja nende seisukord üle vaadata.

„Inimesed saavad kusjuures ise väga palju ära teha, et muuta liiklemine turvalisemaks. Rehvid ühendavad auto ja tee ning seetõttu on oluline, et juhid kasutaksid hooajale sobivaid rehve ja et need vastaksid ka kõikidele nõuetele. Efektiivsed pidurid ei kompenseeri kulunud või vale rõhuga rehve,“ ütles Karm. Ta selgitas sedagi, et kui sõidukil kasutada näiteks teist mõõtu rehve kui on autotootja originaalis ette näinud, kipub sellest johtuvalt ka spidomeetrinäit teinekord luiskama.