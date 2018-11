Võrus toimub noorte teaduskonverents

Teaduskonverentsi sihtgrupiks on eelkõige Võru linna koolide noored. Konverents on üks võimalus kujundada noortes arusaamist hariduse ja enesearendamise olulisusest ning suunata neid mõtlema oma karjäärivalikute üle. Teaduskonverentsil esinevad ettekannetega mitmed Eesti edukad ja ettevõtlikud inimesed, kes on gümnaasiumihariduse omandanud Võrus.