Võrust pärit neiu süüdistab kuulsat advokaati koduvägivallas

Võru Kreutzwaldi gümnaasiumis õppides uuris 2012. aastal toona nime Mareli Mäemets kandnud tüdruk koolitööna oma lennukaaslaste soovi siirduda välismaale. Ta sai teada, et 80 protsendil 11. klassi õpilastest on mõni lähedane välismaale tööle asunud ning Eesti tolmu jalgelt pühkida soovib pea iga teine küsitletu. Tõestust leidis, et enamikul õpilastest, kellel on plaan välismaale minna, on ees ootamas tuttav, vahendas toona Lõunaleht.