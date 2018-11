Sulesepad ajavad aasta looma jälgi

«Oli näha, et tehtud on uurimistööd ning välja otsitud teadmised ka tekstidesse sisse kirjutatud,» ütles MTÜ Aasta Loom toimkonna liige Helen Arusoo.

Nagu varem, oli ka sel aastal võistlusele esitatud tööd väga erinevad. «Näiteks esitas üks õpilane töö räpi vormis, aga populaarsemad vormid on ikkagi klassikaline luuletus ja lühijutt,» rääkis Arusoo. «Tõdeme igal aastal, et olenemata sellest, kas kirjutatud on anekdoot, luuletus, haiku, lühijutt või midagi muud, ei pelga lapsed kasutada oma fantaasiat. Mõtete lennukust näitavad kõige paremini kelmikad ja püüdlikud riimid.»