Kollektiiv lõi oma brändi – TRAD.ATTACK! MUSIC & MORE. Selle alla mahtuvad tooted on inspireeritud muusikast ja tuuritamisest. Detsembris ja jaanuaris pakutakse kaubamärki kandvaid tooteid Tallinnas Telliskivi Loomelinnaku poetänaval.

«Otsus oma bränd luua tuli sellest, et meie fännitoodetel on väga hästi läinud. Lisaks veebis ja kontsertidel toimuvale müügile oleme nendega käinud ka näiteks Aparaaditehase tänavaturul ja Müürilille täikal ning inimeste huvi meie toodete vastu on alati olnud suur,» rääkis ansambli liige, Setomaal elav Sandra Vabarna.