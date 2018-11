Algo Kärp äratas aju varjusurmast üles

Hiljuti kirjutasime, et Võrumaal elav ja harjutav murdmaasuusakoondise liige Raido Ränkel alustas õpinguid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal. Nüüd on selgunud, et samasuguse sammu on astunud ka teine Eesti tippsuusataja, otepäälane Algo Kärp. Erialagi on meestel sama.